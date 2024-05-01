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Аленичев о «Спартаке»: «Хочется тренера со спартаковской философией. Такой футбол не умер: «Наполи» в прошлом году, «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»

После увольнения Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.

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