Александр Гуцан: прокуратура сократила долги на 7 млрд рублей в 2026 году

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что в 2026 году на Дальнем Востоке России благодаря прокурорским проверкам удалось погасить задолженности на сумму почти семь миллиардов рублей.
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