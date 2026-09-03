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Царьград

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Александр Гуцан: прокуратура сократила долги на 7 млрд рублей в 2026 году

Александр Гуцан: прокуратура сократила долги на 7 млрд рублей в 2026 году

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что в 2026 году на Дальнем Востоке России благодаря прокурорским проверкам удалось погасить задолженности на сумму почти семь миллиардов рублей.

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