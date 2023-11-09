Путин прибыл в госрезиденцию «Акорда» на переговоры с Токаевым

В Астане официально начался визит президента России Владимира Путина в Казахстан. Он прибыл в государственную резиденцию «Акорда» на встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба российского лидера.
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