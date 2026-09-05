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КСИР заявил об ударах по судам США и нефтяным танкерам в Ормузском проливе

КСИР заявил об ударах по судам США и нефтяным танкерам в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаках на суда в Ормузском проливе. Как сообщает ТАСС, удары были нанесены по трем американским судам и трем нефтяным танкерам.

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