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Царьград

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Власти Грузии ответили Европе на настойчивый призыв ввести санкции против России

Власти Грузии ответили Европе на настойчивый призыв ввести санкции против России

Министр экономики Давиташвили заверил, что Тбилиси не станет вводить антирусские ограниченияРанее 14 евродепутатов в своём проекте резолюции призвали руководство Грузии ввести против России санкционные ограничения.

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