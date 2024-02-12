Киргизский президент попросил США не вмешиваться во внутренние дела страны

С призывом к США обратился президент Киргизии Садыр Жапаров. Он написал письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой не вмешиваться во внутренние дела республики, копия документа опубликована в соцсети Жапарова, выдержки из него приводит газета «Известия».
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