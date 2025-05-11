Наконец принято историческое решение — Джамшуты России больше не нужны. Диаспоры в панике

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Комментарии
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Алексей Горшков
Не повторить бы ошибку - давать мигрантам наше гражданство - а соответственно и социальные льготы граждан РФ !!! Надеюсь, что китайцы и северокорейцы будут приезжать, отрабатывать своё, и уезжать! По идее то же можно было и со среднеазиатами делать - но с ними вели себя СЛИШКОМ МЯГКО, как с соотечественниками (хотя они таковыми не являются в отличие от своих предков), опять же - они уже смогли коррупционными связями обрасти... Действительно - надо С &quot;ЧИСТОГО ЛИСТА&quot; начинать и не допускать нынешнего мигрантского беспредела!
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Николай Кузнецов
Посмотрим, у нас любят обещать, только выполнение обещанного хромает.
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6 час.
Пульхерия Djem
Бедный,бедный затулин!!! Как же он теперь со своей дочурой???
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4 час.
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