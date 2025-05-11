Наконец принято историческое решение — Джамшуты России больше не нужны. Диаспоры в панике

Алексей Горшков

Не повторить бы ошибку - давать мигрантам наше гражданство - а соответственно и социальные льготы граждан РФ !!! Надеюсь, что китайцы и северокорейцы будут приезжать, отрабатывать своё, и уезжать! По идее то же можно было и со среднеазиатами делать - но с ними вели себя СЛИШКОМ МЯГКО, как с соотечественниками (хотя они таковыми не являются в отличие от своих предков), опять же - они уже смогли коррупционными связями обрасти... Действительно - надо С "ЧИСТОГО ЛИСТА" начинать и не допускать нынешнего мигрантского беспредела!