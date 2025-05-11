На фоне празднования Дня Победы прошли закрытые переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.
Наконец принято историческое решение — Джамшуты России больше не нужны. Диаспоры в панике
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Не повторить бы ошибку - давать мигрантам наше гражданство - а соответственно и социальные льготы граждан РФ !!! Надеюсь, что китайцы и северокорейцы будут приезжать, отрабатывать своё, и уезжать! По идее то же можно было и со среднеазиатами делать - но с ними вели себя СЛИШКОМ МЯГКО, как с соотечественниками (хотя они таковыми не являются в отличие от своих предков), опять же - они уже смогли коррупционными связями обрасти... Действительно - надо С "ЧИСТОГО ЛИСТА" начинать и не допускать нынешнего мигрантского беспредела!
Ответить
8 час.
Николай Кузнецов
Посмотрим, у нас любят обещать, только выполнение обещанного хромает.
Ответить
6 час.
Пульхерия Djem
Бедный,бедный затулин!!! Как же он теперь со своей дочурой???
Ответить
4 час.
Свежие комментарии