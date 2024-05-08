Макрон принимал товарища Си: «русский» торт чуть не испортил аппетит француза

Один из любимых десертов президента Франции Эммануэля Макрона «пал жертвой» антироссийской политики Запада – угощенье не подали во время встречи французского лидера с главой Китая Си Цзиньпином из-за названия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии