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Царьград

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Приморье: 17 террористических дел за 2026 год попали в суды

Приморье: 17 террористических дел за 2026 год попали в суды

В 2026 году в Приморском крае в суды передано 17 дел по обвинению в терроризме. Среди обвиняемых есть несовершеннолетние, причастные к попыткам террористических актов.

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