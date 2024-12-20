Глава Еврокомиссии: страны ЕС отправили на Украину больше оружия, чем американцы Страны ЕС отправили на Украину больше оружия, чем американцы.
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Глава Еврокомиссии: страны ЕС отправили на Украину больше оружия, чем американцы Страны ЕС отправили на Украину больше оружия, чем американцы.
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