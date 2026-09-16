Trump administration paid federal employees $9.5B not to work under DOGE program

The government paid federal employees more than $9 billion not to work as part of a Department of Government Efficiency program, a new report said.
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