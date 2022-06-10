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Bugatti EB110 против McLaren F1: битва за скорость и «число Пи»

Bugatti EB110 против McLaren F1: битва за скорость и «число Пи»

Начало девяностых положило начало гонке автопроизводителей в секторе суперкаров. Если прежде в нем были представлены Ferrari, Porsche и Lamborghini, то теперь на поле битвы вышли новые имена, что привело к значительному росту производительности.

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