Bugatti EB110 против McLaren F1: битва за скорость и «число Пи»

Начало девяностых положило начало гонке автопроизводителей в секторе суперкаров. Если прежде в нем были представлены Ferrari, Porsche и Lamborghini, то теперь на поле битвы вышли новые имена, что привело к значительному росту производительности.
Начало девяностых положило начало гонке автопроизводителей в секторе суперкаров. Если прежде в нем были представлены Ferrari, Porsche и Lamborghini, то теперь на поле битвы вышли новые имена, что привело к значительному росту производительности.
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