Захарова назвала Зеленского ненормальным и неадекватным человеком

TASS/AP/Geert Vanden Wijngaert Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с RT заявила, что слушать речи лидера киевского режима Владимира Зеленского может быть опасно, потому что он – ненормальный и неадекватный человек.
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