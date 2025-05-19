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Звонок Зеленского сорвал возвращение России в большой футбол

Звонок Зеленского сорвал возвращение России в большой футбол

Международная федерация футбола готовилась поднять вопрос снятия ограничений и возвращения России на международные соревнования, но отказалась от планов после звонка президента Украины Владимира Зеленского главе организации Джанни Инфантино.

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