Звонок Зеленского сорвал возвращение России в большой футбол

Международная федерация футбола готовилась поднять вопрос снятия ограничений и возвращения России на международные соревнования, но отказалась от планов после звонка президента Украины Владимира Зеленского главе организации Джанни Инфантино.
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