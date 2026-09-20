Московская область пережила массированный налет беспилотников

Московская область ночью и утром 20 сентября подверглась массированному налету беспилотников ВСУ. В частности, в период с 03:00 до 05:00 силы ПВО сбили и подавили 249 БПЛА в 17 муниципалитетах региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.