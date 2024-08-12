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Президент рассказал о "ноу-хау" в области военной техники

Сегодня стартовал форум Армия-2024. Владимир Путин обратился к участникам мероприятия. Президент отметил, что на форуме развернута масштабная презентация передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности.

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