ФСБ: В Краснодаре задержан гражданин России, планировавший по заданию СБУ совершить теракт в отношении военного Минобороны

ФСБ заявила о задержании в Краснодаре 48‑летнего мужчины, которого завербовали СБУ и западные кураторы: ему вменяют подготовку теракта с применением ударного дрона против высокопоставленного военнослужащего Минобороны, для чего он снимал квартиру в Москве, вёл скрытое наблюдение и приобрёл маскировочные средства.
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