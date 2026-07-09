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Царьград

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ФСБ: В Краснодаре задержан гражданин России, планировавший по заданию СБУ совершить теракт в отношении военного Минобороны

ФСБ: В Краснодаре задержан гражданин России, планировавший по заданию СБУ совершить теракт в отношении военного Минобороны

ФСБ заявила о задержании в Краснодаре 48‑летнего мужчины, которого завербовали СБУ и западные кураторы: ему вменяют подготовку теракта с применением ударного дрона против высокопоставленного военнослужащего Минобороны, для чего он снимал квартиру в Москве, вёл скрытое наблюдение и приобрёл маскировочные средства.

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