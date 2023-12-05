Путин на выставке «Россия»: четыре важных акцента

Президент Путин 4 декабря посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ, осмотрел макет бункера для наблюдения за испытаниями первой в СССР атомной бомбы, вручил премию «Волонтер года» и принял участие в акции «Елка желаний».
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