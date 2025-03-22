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CNN обвинил Трампа в девяти ложных заявлениях

CNN обвинил Трампа в девяти ложных заявлениях

Трамп соврал минимум девять раз во время последнего публичного выступления, заявил американский телеканал CNN.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Уж не CNN говорить о вранье!
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