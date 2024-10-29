Русский Колоколъ Zamir Usmanov/Russian Look 37-летний сотрудник полиции был жестоко избит в Туле толпой подвыпивших цыган.
В Туле цыгане избили полицейского: виноватых ищут в бунтарском поселке
Комментарии
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серый777 котов
Это кто так думает . что нет перспектив на депортацию- её и не будет. а будет такой гон на них . что эти трусливые тараканы из низшей касты индусов . после погромов . забудут даже свои дома и будут бежать впереди уходящего паровоза
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5 час.
Сергей Мисников
Все зависит от властей..... Цыгане никогда не жили честно....Или воруют или перепродают ворованное.....И всегда откупаются....
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2 час.
Алексей Медведев
Зачем искать виновных? Всех выселить и РФ и делу конец. Толку от них нет, а вреда выше крыши!
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1 час.
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