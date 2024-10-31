Отравление свинцом в малых дозах может привести к когнитивным нарушениям у детей и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Хроническое отравление свинцом: скрытый риск для здоровья Хроническое воздействие низких концентраций свинца представляет серьезную угрозу для сердечно-сосудистой системы взрослых и когнитивного развития детей, даже при уровнях, ранее считавшихся безопасными.
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