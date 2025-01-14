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Петербургский дневник

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Победители и призеры Национального чемпионата «Абилимпикс»-2024 и их наставники получат премии Правительства Петербурга

Победители и призеры Национального чемпионата «Абилимпикс»-2024 и их наставники получат премии Правительства Петербурга

От 100 до 200 тысяч рублей Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга о присуждении премий победителям и призерам Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», а также их наставникам в 2024 году.

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