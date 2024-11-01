Кирилл Смирнов: Вологда как перепутье между Петербургом и Бродским

Главный редактор издания «Петербургский дневник» о поездке команды в соседний регион Последние дни Вологодская область – во всех информационных топах: новоизбранный губернатор Филимонов искрит инициативами.
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