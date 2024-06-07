За месяц Омскую область покинули 1,5 тысяч человек: посмотрите, в какие страны они переехали. Несколько жителей отправились на ПМЖ в США, Израиль, Турцию.
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За месяц Омскую область покинули 1,5 тысяч человек: посмотрите, в какие страны они переехали. Несколько жителей отправились на ПМЖ в США, Израиль, Турцию.