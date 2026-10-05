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Журнал «Профиль»

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Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу и 343 сбитых БПЛА за день

Вооруженные силы России ударили беспилотниками по сухогрузу в порту Южный в Одесской области, сообщила пресс-служба Минобороны России в понедельник, 5 октября 2026 года.

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