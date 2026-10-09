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Царьград

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ИИ помог выявить 162 тыс. новых видов РНК-вирусов в России

ИИ помог выявить 162 тыс. новых видов РНК-вирусов в России

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что использование ИИ позволило обнаружить 162 тыс.

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