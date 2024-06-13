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DPA: Германия блокирует согласование новых санкций ЕС против России

DPA: Германия блокирует согласование новых санкций ЕС против России

Власти Германии препятствуют согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России, предусматривающего усиление контроля за обходом ограничительных мер и касающегося экспорта сжиженного природного газа.

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