DPA: Германия блокирует согласование новых санкций ЕС против России

Власти Германии препятствуют согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России, предусматривающего усиление контроля за обходом ограничительных мер и касающегося экспорта сжиженного природного газа.
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