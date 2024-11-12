Александр Бастрыкин вновь затребовал доклад по проверке вырубки смоленской «Хмелиты»

В ранее взятом под защиту государства смоленском лесничестве уже начали уничтожать деревья Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении режима особо охраняемой природной территории в Смоленской области - а именно сообщений об очередной вырубке в государственном историко-культурном и природном музее-заповеднике А.