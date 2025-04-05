Глава РФПИ Дмитриев заявил, что покидает США, и выразил благодарность

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что завершает свой визит в США и выразил благодарность за позитивные и конструктивные контакты.
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