Глава РФПИ Дмитриев заявил, что покидает США, и выразил благодарность

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что завершает свой визит в США и выразил благодарность за позитивные и конструктивные контакты.