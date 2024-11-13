Автомобиль взорвался возле супермаркета в Севастополе

В Севастополе произошел взрыв машины возле супермаркета. Об этом сообщили в Telegram-канале «112». Как рассказал собеседник ресурса, в результате происшествия, по предварительной информации, погиб один человек.
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