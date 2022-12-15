Кризис Запада: лживое миролюбие и наращивание давления на Россию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий Ростислав Ищенко Под луной ничто не ново. Если политическая система оказывается в кризисе, возникает запрос на реформаторов, но одновременно усиливается реакция, пытающаяся сохранить систему в неприкосновенности.