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Кризис Запада: лживое миролюбие и наращивание давления на Россию

Кризис Запада: лживое миролюбие и наращивание давления на Россию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий Ростислав Ищенко Под луной ничто не ново. Если политическая система оказывается в кризисе, возникает запрос на реформаторов, но одновременно усиливается реакция, пытающаяся сохранить систему в неприкосновенности.

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