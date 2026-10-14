Андрей Губин все чаще радует фанатов появлением на публике. На этот раз звезда 90-х отметился на презентации группы «ЖАРА», которая представила кавер на легендарную песню «Девушки, как звезды».
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