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Басков выступил на частной «белой» вечеринке в Волгограде

Басков выступил на частной «белой» вечеринке в Волгограде

Дресс-код мероприятия был далек от шумных тенденций Москвы.Известный певец Николай Басков принял участие в частном событии – закрытой «белой» вечеринке, организованной 26-летней блогершей Ольгой Нечаевой.

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