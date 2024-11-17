Путину лично озвучили правду народа о мигрантах. Решения будут, но есть странный нюанс

Президенту России Владимиру Путину лично озвучили правду народа о мигрантах. То, о чём многие говорили между собой, передали президенту.
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