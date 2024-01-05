Страна и люди
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Страна и люди

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Костромские десантники уничтожили пехоту ВСУ из «Фагота» и «Корнета» под Артемовском

Костромские десантники уничтожили пехоту ВСУ из «Фагота» и «Корнета» под Артемовском

На Артемовском направлении зоны спецоперации расчеты противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Корнет» Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно уничтожают личный состав и технику украинских боевиков.

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