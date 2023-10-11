В «Спартаке» заявили о высоком кредите доверия Абаскалю

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о позициях Гильермо Абаскаля в клубе. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о положении главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
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