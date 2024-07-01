Спикер ГД РФ: граждане США и государств ЕС требуют ухода лидеров своих стран Снижение рейтингов действующих глав США и стран Европы, отмечаемое в ходе предвыборных процессов, указывает на то, что граждане этих государств не согласны с проводимой властями политикой и требуют ухода лидеров своих стран.