Дерипаска рассказал о нежелании россиян работать даром

Об этом он заявил на Финансовом конгрессе Банка России Бизнесмен Олег Дерипаска в ходе сессии на Финансовом конгрессе Банка России, который проходит в Петербурге, призвал бизнес не плакать от нежелания людей работать даром и возникающих проблем со средствами.