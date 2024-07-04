Дерипаска рассказал о нежелании россиян работать даром

Об этом он заявил на Финансовом конгрессе Банка России Бизнесмен Олег Дерипаска в ходе сессии на Финансовом конгрессе Банка России, который проходит в Петербурге, призвал бизнес не плакать от нежелания людей работать даром и возникающих проблем со средствами.
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