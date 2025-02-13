Астраханец чуть не лишился иномарки из-за долга по алиментам

Мужчина его погасил, когда судебные приставы приехали арестовывать машину. В Астрахани в отношении нерадивого родителя поступил исполнительный лист о взыскании долга по алиментным платежам на сумму свыше 140 тыс.
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