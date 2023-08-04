Александр Роджерс Знаю я, что эта песняНе к погоде и не к месту,Мне из лестного бы тестаВам пирожные печь…Александр ГрадскийКакая-то херня, явно нездороваяСудьба у меня, видимо, такая – иногда писать о неприятном и неудобном.
Что за "добровольческие формирования"?
Комментарии
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Людмила Фирстова
Всё нормально, вопрос формирования добровольческого отряда одобрено президентом, это будет подрахделение в сотаве Росгвардии
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1 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Я не про это,а про тех к о обсуждает. Не добровольческий отряды,а народное ополчение ,как при Минине и Пожарском.
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1 д.
Людмила Фирстова
Прочитайте мой комментарий на статью в ленте
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1 д.
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