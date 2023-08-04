Что за "добровольческие формирования"?

Александр Роджерс Знаю я, что эта песняНе к погоде и не к месту,Мне из лестного бы тестаВам пирожные печь…Александр ГрадскийКакая-то херня, явно нездороваяСудьба у меня, видимо, такая – иногда писать о неприятном и неудобном.