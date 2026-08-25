Стоматолог Михеева объяснила, можно ли сохранить коренной зуб при его подвижности

Подвижность зубов у здорового человека существует в пределах 0,1–0,2 мм и не вызывает дискомфорта. Однако если зуб начинает заметно шататься при жевании, разговоре или прикосновении, это указывает на патологическую подвижность, требующую внимания специалиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии