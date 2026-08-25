Стоматолог Михеева объяснила, можно ли сохранить коренной зуб при его подвижности

Подвижность зубов у здорового человека существует в пределах 0,1–0,2 мм и не вызывает дискомфорта. Однако если зуб начинает заметно шататься при жевании, разговоре или прикосновении, это указывает на патологическую подвижность, требующую внимания специалиста.