Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

868 подписчиков

Сотрудники Находкинского ЛО МВД России на транспорте передали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции

Сотрудники Находкинского ЛО МВД России на транспорте передали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции

В рамках взаимодействия с волонтерским фондом «Патриот» сотрудники Находкинского ЛО МВД России на транспорте и члены Общественного совета закупили гуманитарную помощь для российских военных, находящихся в зоне специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх