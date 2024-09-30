Константин Хабенский может сыграть Владимира Жириновского в многосерийном байопике

Постановщик Сергей Снежкин считает, что актер уже вошел в тот самый возраст, когда он может это делать Режиссер Сергей Снежкин намерен снять байопик о Владимире Жириновском, рассказал он в "Открытой студии" на канале "78".
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