На 27% увеличится выработка у нижегородского поставщика зерна благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда»

Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) совместно с сотрудниками ООО «Мид-Агро» (Нижний Новгород) подвели промежуточные итоги внедрения инструментов национального проекта «Производительность труда» на предприятии.
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