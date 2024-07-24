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Закон и Порядок

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На Земле 24 июля прогнозируется геомагнитная буря средней силы

На Земле 24 июля прогнозируется геомагнитная буря средней силы

Ученые ожидают, что магнитосфера Земли успокоится к 15:00 мск © NASA/SDO via AP МОСКВА, 23 июля.

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