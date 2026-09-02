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Царьград

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Депутат Колесник объяснил, почему Россия не применяет «Орешник» на Украине

Депутат Колесник объяснил, почему Россия не применяет «Орешник» на Украине

Почему Россия не бьет «Орешником» по Украине — ответили в Госдуме.Российские военные сознательно не применяют ракетный комплекс «Орешник» в зоне специальной военной операции, чтобы не создавать угрозы для мирного населения Украины.

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