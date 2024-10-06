Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    пора на зону миллиардеру.Российский презид...
  • михаил ошкин
    Сплошное словоблудие.Ответ противникам...
  • Астон Мартин
    По делам судят а не по разным словосочетаниям и имитационным политическим реверансам , в СССР планировали делали и по...Ответ противникам...

Леонид Парфёнов хочет, чтобы русские чувствовали "коллективную вину"

Леонид Парфёнов хочет, чтобы русские чувствовали "коллективную вину"

© Anatoly Lomohov Russian Look/Globallookpress Телефильм "Семнадцать мгновений весны" обогатил русскую культуру не только очередным образом настоящего мужчины и анекдотами про Штирлица, но и многочисленными афоризмами, зачастую совсем не шуточными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх