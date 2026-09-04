Ремейк «Ведьмака» на паузе, анонсы на State of Play, Sony и Microsoft не вернут деньги…

Sony провела презентацию State of Play; ремейк «Ведьмака» поставили на паузу; глава CDPR рассказал о приоритетах компании и причинах перехода на Unreal Engine; геймеры встретили The Blood of Dawnwalker «в основном положительными» отзывами; стало известно, что база данных SteamDB перейдёт под контроль Nexus Mods; Sony и Microsoft заявили, что не обязаны возвращать покупателям деньги из-за пошлин; Кристофер Джадж рассказал, почему не стал играть Кратоса в сериале по God of War.