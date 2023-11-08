«Лукойл» вошел в список лучших работодателей России по версии Forbes

«Лукойл» вошел в список лучших работодателей России, который составил журнал Forbes в 2023 году. В публикации на портале издания указано, что нефтяная компания из ХМАО заняла 17 место в категории «Золото».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии