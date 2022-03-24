В Республике Тыва местная жительница предстанет перед судом за убийство малолетнего ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летней жительницы села Самагалтай Тес-Хемского района в совершении преступления, предусмотренного п.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летней жительницы села Самагалтай Тес-Хемского района в совершении преступления, предусмотренного п.
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